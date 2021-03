Tuiteros exigieron el cierre de las fronteras para frenar los contagios de COVID-19

“Los países democráticos no pueden prohibir el ingreso”, fue la respuesta que causó la ira en redes sociales contra el Gobierno.

El Gobierno de Sebastián Piñera decretó este jueves la cuarentena total en la Región Metropolitana por el aumento de casos de COVID-19, donde aprovecharon de señalar que el ISP ha detectado varios casos de las cepas brasileña y británica en nuestro país.

A raíz de esto, el ministro vocero Jaime Bellolio anunció una serie de medidas que iban a endurecer el ingreso de viajeros a nuestro país.

“Ojalá posterguen viajes que no son necesarios, porque este momento complejo es excepcional (…) Todo quien ingrese al país, desde cualquier destino y no importando si es turista o residente, desde el miércoles 31, tendrá que trasladarse a hotel de tránsito por cinco días a cuarentena y hacerse un PCR. Luego, cinco días en residencia particular. Si sale positivo, se van a residencia sanitaria. Todas las personas deben cubrir los costos, salvo que hayan iniciado su viaje desde el sábado 27 hacia atrás, ellos no pagan los costos de esta medida, pero sí deben hacer la cuarentena”, indicó.

Y la pregunta de la prensa fue inevitable, pues en el reporte diario le consultaron por qué no se ha decidido cerrar definitivamente el Aeropuerto de Pudahuel, con el fin de evitar la circulación del virus.

“Los países democráticos no pueden prohibir el ingreso de sus compatriotas. Y sabemos que algunos viajes son de extrema importancia y por eso nosotros decretamos estas medidas. Además, el único lugar para ingresar al país es el aeropuerto Arturo Merino Benítez”, avisó.

Sin embargo, la respuesta del ministro no convenció a las redes sociales, donde criticaron la poca "mano dura" del Gobierno para cerrar de una vez por todas el principal foco de importación de contagios de la enfermedad.

En vez de arriesgar a más gente y gastar recursos públicos en pcr y hospedaje DEBIERAN CERRAR FRONTERAS, corta💪 #CierrenLasFronteras #COVID19 #corta https://t.co/O1qTirPTya — siempre Chic nunca InChic💅 (@PrismaLunar_SM) March 25, 2021

#CierrenLasFronteras, porfiados CSM!!

Pese a la caída de nuevos contagios en Alemania, la canciller federal Angela Merkel pide que no se baje la guardia. El país ha vetado la entrada a cinco países. Las nuevas mutaciones, más contagiosas, suponen una amenaza real. DW NOTICIAS pic.twitter.com/r14sIxsNqr — Chelo " JUSTICIA PARA TOMAS,TAMARA,ITAN" (@Marcelo61981302) March 25, 2021

#CierrenLasFronteras hay que aplicar la táctica que usa corea del norte. pic.twitter.com/eixZIvAUw5 — impuestos = robo 🇨🇱 ☭⃠ (@papasfritas88) March 25, 2021

#CierrenLasFronteras Que COÑO CIERRE FRONTERAS, EL PUTO METRO ES QUE TIENEN QUE CONTROLAR, ALLI ESTA EL PROBLEMA EL VIRUS CIRCULA EN EL METRO DE SANTIAGO. — NOEL GARCIA (@NOELGAR58111959) March 25, 2021

el #Aeropuerto y las #fronteras deben estar cerrados. La vacuna no es milagrosa y mientras las nuevas cepas sigan ingresando a #chile esto no para. Ya fallaron en el control el 2020 ahora hagan algo bien y cierren todo. #CierrenLasFronteras#holachilelared@ministeriosalud https://t.co/z3EpGf75Ht — Maggi (@gisseflito) March 25, 2021

#CierrenLasFronteras

Y encierren a los cuicos — Tio★Pancho (@TioPanchoBlues) March 25, 2021

Hay Respuestas Weonas y las de Bellolio, Puta El Gobierno Inepto 🤦🏻‍♂️ #CierrenLasFronteras #VamosCovid — 4Laboratorio AudiovisuaL (@4LetrasBAEZ) March 25, 2021

#CierrenLasFronteras Puta el Gobierno CSM ineficiente,Anuncian como si nada que las nuevas cepas ya llegaron y hacen confinamiento de la R.M. Y el Aeropuerto Bien Gracias,la culpa del descalabro de ésta Pandemia es por Tener A TODOS éstos Sacos de Gueas al Mando. — cg76 (@cgonza1976) March 25, 2021