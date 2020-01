La pelea fue muy comentada en las distintas plataformas sociales.

Todo comenzó cuando el expanelista de Bienvenidos escribió que "una vez vi un musical entero de Alberto Plaza en el Municipal de Las Condes. Tres horas y media. Y sobreviví".

Pese a que no mencionó la cuenta personal de twitter del cantante nacional, Plaza se tomó el tiempo de responder con ironía. "Debe ser muy denigrante tener que ir a ver un musical de alguien que detestas solo porque te lo ordena tu jefe. Por suerte nunca he tenido que leerte o verte por obligación", contestó

Luego, Jürgensen le aclaró al intérprete de "Perfecto Bandido" que no lo detesta y que "hay más gente para eso. Solo que tu musical era pésimo. Y demasiado largo. Saludos".

"Yo cuando encuentro algo pésimo, me salgo, y a otra cosa. No me quedo hasta el final sufriendo. Saludos!", dijo el artista.

Pero la polémica no terminó ahí, dado que el periodista insistió en que "me reí más de lo que sufrí, la verdad. Aunque no era comedia, según recuerdo. Y me divertí mucho escribiendo la crónica de esa velada. Porque tú lo sabes bien: pega es pega. Saludos"

"No es la primera vez que llevas la crónica escrita desde antes. Ah, y un detallito: sí era comedia. ¿Ve que no se concentró, porque estaba pensando cómo tirar palos?", cerró Plaza.

