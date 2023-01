¡Triste mentalidad! Jaime García no le dará importancia a la Libertadores con Ñublense

Una triste declaración entregó el entrenador de Ñublense de Chillán, Jaime García, de cara a su participación en la Copa Libertadores 2023 con el cuadro del sur del país. Según el estratega, el Campeonato Nacional es el objetivo principal del club para el 2023, dejando el certamen internacional en un segundo plano.

En conferencia de prensa, el DT chillanejo fue sincero y dejó claro su principal objetivo para la temporada que se avecina: “Yo estoy concentrado 200% en el Torneo Nacional”.

“En Copa Libertadores vamos a tratar de ir hacer un campeonato con la responsabilidad que conlleva, a hacer un buen papel por Chile y por Ñublense. Pero el campeonato local es lo que nos da crédito para que el club siga creciendo”, añadió el estratega.

Por otra parte, fue crítico con lo mostrado por Ñublense en el duelo amistoso contra Oriente Petrolero: “En el segundo gol, se quedaron reclamando un balón y no fueron a buscar la pelota, eso a mí no me gusta”. El entrenador nacional dijo que “eso sirve para ver cómo están mis jugadores y para que vayan viendo mis ideas y mis formas”.