¡Traición! JVR le envió un duro mensaje al Gobierno de Sebastián Piñera

La senadora se mostró muy enojada por el proyecto de matrimonio igualitario anunciado por el Presidente Piñera en la última Cuenta Pública.

“Cuando el barco se hunde las ratas abandonan el barco”. Sin duda esa frase le acomoda a la UDI durante estos días, luego de conocerse las declaraciones de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien reaccionó muy molesta a la última Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, especialmente tras el anuncio del mandatario de ponerle urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario.

“Lo único que escuchamos fueron medidas que polarizan, entonces cuesta entender. Yo no sé si lo calificaría de traición, pero yo lo califico más bien de una desconexión con el país que estamos viviendo”, señaló JVR a Radio Pauta.

“Sin duda que la discusión del matrimonio igualitario puede ser una discusión importante, pero no era urgente. No es urgente y menos aún creo que debiera darse en una época preelectoral, porque nadie discute que las parejas de un mismo sexo tienen que tener el resguardo de una figura legal que regule su convivencia afectiva y eso ya hoy día existe. Por lo tanto, cuando estamos hablando de matrimonio igualitario, de lo que estamos hablando es de la posibilidad que parejas del mismo sexo tengan el derecho de adoptar hijos y eso ya es un tema que es opinable”, agregó.

En esa línea, la legisladora subrayó que “lo que uno siente al escuchar ese discurso es una gran desilusión y que conlleva a una desafección, y eso creo que es malo para un Gobierno que todavía le quedan nueve meses. Lo que uno dice es ‘bueno, ojalá que termine luego’. Creo que la desafección termina en eso, en donde cada uno ya no se siente como parte del Gobierno y eso es malo porque en definitiva el Gobierno tiene que tener aliados, entonces si no, tiene aliados en la izquierda. No puede perder los aliados que tenía en su sector”.