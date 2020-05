Trágico desenlace enluta a familia en La Florida: Covid-19 cobró la vida de una madre y su hijo

Una lamentable situación se confirmó en la tarde del día de ayer, cuando familiares hallaron muerto dentro del interior de su vivienda a un hombre de 64 años que cuidaba a una mujer de 89 años, en la comuna de La Florida.

El alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, confirmara la noticia y revelaría que el fallecido, era el hijo de la mujer. El hombre se encontraba en la vivienda de su mama en la calle Trinidad para cuidar de ella, luego de que se declarara jubilada como secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y quien hace al menos dos semanas atrás, presentaba síntomas, pero se pensó que se trataba de una bronquitis.

Delisa fue diagnosticada positiva ante Covid-19 en el Hospital Eloísa Díaz, donde quedó internada. Se conoció que su hijo igualmente se sometió a los exámenes para saber si también se encontraba contagiado.

“La bronquitis de mi madre se agravó y cuando la llevaron al hospital mi hermano dijo que él era la persona que más contacto estaba con ella, pero no le dijeron nada. Ni un examen, ni una recomendación de no salir a la calle. Quedó a su libre elección y después él se empezó a sentir mal. Si no hubiera sido por la presión, jamás le habrían hecho el examen cuyo resultado nunca supimos a tiempo”, comentó otro hijo de la mujer. “No le quisieron hacer el examen sabiendo que mi madre estaba con Covid-19, había sido hospitalizada y él vivía con ella”, complementó.

Contaron igualmente que días después no lograban comunicarse con Roberto, por lo que fueron a buscarlo, pero lo encontraron muerto.

“A mi hermano lo encontraron dos sobrinos. Hicimos todo lo que teníamos que hacer para entrar a la casa, no fue encontrado por alguien que pasaba por la casa (…) Mi hermano no estaba solo”, señaló Fernando.

Lamentablemente, la madre falleció durante el funeral de su hijo.