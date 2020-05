Trabajadores denuncian problemas en los pagos de la AFC

"Ellos no pueden decir que tienen una complicación por falta de recursos”, expresó la diputada Alejandra Sepúlveda.

La grave crisis económica que ha generado la pandemia del Covid-19 en el país ha obligado a múltiples empresas por recurrir a la ley de protección del empleo.

Sin embargo, durante los últimos días han surgido diversos testimonios de trabajadores que no han recibido sus ingresos en los tiempos estipulados y tampoco tienen opción de reclamar.

Paula Sepúlveda, trabajadora de una pyme aseguró que en su empresa se acogieron a esta ley y que fue aprobado. Pero el día del pago, al revisar el código de pago suscrito por el empleador no existía.

Tras eso, ha repetido el proceso en reiteradas oportunidades y aún no reciben respuestas concretas.

“Más allá de que la plataforma no está funcionando, no se cuantos casos habrán. Tampoco están dando las vías directas para reclamar. En este tema tan sensible, es muy complicado. Quedas en el aire, si no me paga en un mes o dos meses yo puedo vivir, pero mi gente no”, reveló.

Alejandra Sepulveda, diputada de la Federación Regionalista Verde Social aseguró que pidieron en reiteradas oportunidades que la AFC asistiera al congreso.

“Hemos visto un retraso y lentitud en los procesos tremenda. Hay que recordar que por ley, recibieron un pago adicional por hacer efectiva esta ley. Ellos no pueden decir que tienen una complicación por falta de recursos”, cerró.