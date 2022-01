Trabajadora del Doggis mostró la agresión que sufrió tras denunciar condiciones insalubres

Un repudio total se ha generado en redes sociales luego de la denuncia de una trabajadora de la empresa Doggis, en Iquique, quien aseguró que habría sido agredida violentamente por un guardia de seguridad.

De acuerdo con versiones que han circulado respecto de lo ocurrido, el motivo de la agresión sería que la joven habría denunciado condiciones insalubres en el local.

Por ello, supuestamente, la encargada del local habría encargado la golpiza.

“Me empezó a pegar combos, porque yo estoy denunciando una norma insalubre. Yo denuncié que acá no hay sanidad. Yo denuncié y no puede ser, no puede ser posible que por yo denunciar pase esto", relató la mujer con el rostro ensangrentado y que rápidamente se ha convertido en el tema más comentado en las redes sociales.