Tonka Tomicic reveló por qué no se ha vacunado contra el COVID-19

La animadora del "Bienvenidos" tuvo que salir al paso de las críticas de redes sociales, donde la estaban acusando de ser "antivacuna".

El pasado lunes la animadora del matinal Bienvenidos de Canal 13, Tonka Tomicic, reconoció que aún no se ha vacunado contra el COVID-19, pese a que, por edad, podría haberse inoculado hace semanas.

Fue durante una conversación con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, que la animadora dio a conocer esta información. “Esta pandemia no la va a vencer la autoridad, ni la chilena ni la del mundo. Esta pandemia la vamos a vencer nosotros como ciudadanos”, señaló la autoridad.

“Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú estás vacunada?”, continuó, dirigiéndose a la conductora, quien aseguró que “no me he podido vacunar”, pero no entró en mayores detalles al respecto.

Sus declaraciones generaron varias críticas en redes sociales, donde incluso algunos usuarios llegaron a calificarla como “antivacuna”. Por lo mismo, Tonka Tomicic tuvo que utilizar su cuenta de Instagram para aclarar por qué aún no se ha vacunado contra el COVID-19.

“Para quienes me consultaron: por recomendación médica aún no puedo vacunarme”, señaló. Además, dejó en claro que “estoy completamente de acuerdo con la vacunación y así lo he manifestado desde que se abrió la posibilidad de hacerlo en nuestro país”.

Por último, terminó la publicación indicando que “no soy antivacuna, ni nada parecido”.