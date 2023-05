Tonka Tomicic dedicó emotivo mensaje a su mamá con Alzheimer en su día

En medio de su solitario e introspectivo viaje por la Carretera Austral, Tonka Tomicic le dedicó este domingo un especial mensaje a su mamá por el Día de la Madre.

Tonka compartió un emotivo mensaje para la mujer que le dio la vida, Marija Petric, que emocionó a sus seguidores. Junto al texto, la presentadora compartió una nostálgica postal de ella, su mamá y su hermana cuando era pequeña.

“Feliz día a todas las mamás! Especialmente a mi mamá. Marujita, Marija, mamita, mama. Sretan Majcin Dan”, comenzó señalando en la publicación.

“La extraño muchísimo, pese a que está y no al mismo tiempo. Disfruten a sus mamás este domingo y para los que no la tienen a su lado, un abrazo”, concluyó Tonka.

Hay que recordar que fue en 2020 cuando la animadora reveló que su madre sufría de Alzheimer, en el extinto matinal de Canal 13 que conducía, Bienvenidos.

“No lo he contado directamente pero… hablé con mi hermana y me dice que sí, que no me preocupe, que lo cuente. Mi mamá tiene Alzheimer. Tiene una demencia que ha avanzado bastante”, señaló en aquel entonces.

“Fue difícil, porque es un duelo, porque es como… vas perdiendo a tu mamá”, agregó más adelante.