Tonka Tomicic confesó que integrante de su familia sufre un grave problema de salud

“Ya no nos reconoce. Siempre y cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas", relató la animadora de "Bienvenidos".

La animadora del matinal "Bienvenidos" de Canal 13, Tonka Tomicic, reveló que su madre padece de alzheimer desde hace un tiempo.

“Uno se puede morir de un momento a otro, y lo que hace la pandemia es decirte, con todas sus letras, todos los días: ‘oye, esto ya cambió profundamente, pero puede cambiar radicalmente con tus más cercanos, con tu familia, con tus seres queridos y con uno mismo"”, dijo el rostro de Canal 13.

Al momento se confesó: "No lo he contado directamente, pero hablé con mi hermana y me dijo que sí, que no me preocupe y que lo cuente. Mi mamá tiene alzheimer. Tiene una demencia que ha avanzado bastante”.

“Ya no nos reconoce. Siempre y cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas (…) El otro día fui y me saqué la mascarilla y me dijo: ‘Tonki’, y eso es dicha”, argumentó.

“Es difícil porque es un duelo. Vas perdiendo a tu mamá”, dijo la modelo, sobre su madre Marija Petric, de 72 años.