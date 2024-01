Durante la jornada se llevó a cabo la primera parte de la audiencia de formalización en contra de la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, por fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. El actual alcalde de la comuna Tomás Vodanovic se refirió al caso y pidió “igual de trato ante la ley” para que existan condenas ejemplificadoras ante fraudes y robos de fondos públicos.

Recordemos que durante la administración de la alcaldesa se constató un déficit de $30 mil millones de pesos y se encuentran bajo la lupa varios gastos indebidos que la exedil realizó. Como la compra de peluches, cristales Swarovski, pintar un auto dorado y construir una casa de jengibre. “implementó una estructura orgánica administrativa que posibilitó la disponibilización fraudulenta de recursos públicos”, señaló la fiscal Encina.

¿Qué dijo Vodanovic sobre la formalización a Barriga?

Para Bío Bío, el actual alcalde de Maipú y quien movilizó los esfuerzos para esclarecer el dafiti de recursos en el municipio señaló que “hoy día mi foco, mi energía y mi tiempo están avocados a trabajar por resolver los temas de nuestra comuna, en eso me encuentro hoy en La Moneda”.

“Yo lo único que espero, como cualquier ciudadano de este país, es que ante delitos tan graves como corrupción, pueda haber sanciones ejemplificadoras para dar una señal clara de que la corrupción no puede tener espacio en las instituciones públicas (...) a mí como ciudadano también me preocupa que este tipo de casos no queden impunes y sean sancionados debidamente. Como también lo fue cuando este tipo de caso ocurrió, por ejemplo, en mi partido político”, complementó.

“Yo creo que lo que esperamos todos los chilenos, es que acá haya una igualdad de trato ante la ley y que evidentemente más allá del sector político de la figura que comete los delitos de fraude al fisco o corrupción, cualquiera sea este, reciban evidentemente el mismo trato y las mismas sanciones”, concluyó haciendo referencia al caso de Democracia Viva.