Tomás Vodanovic no quiere ser candidato presidencial

El día lunes a las 21 horas, Mega Plus se estrenó un nuevo capítulo de “45 minutos con”, en el que Karla Constant entrevistó al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. En la instancia dejó claro que no tiene pretensiones presidenciales.

Tomás Vodanovic en entrevista

"Ser presidente no me interesa, no es algo para mí. No me imagino siendo presidente, ninguna posibilidad", explicó la autoridad comunal.

"Creo que es un cargo que no estoy dispuesto a tomar. Además, la municipalidad me queda mejor, me hace mucho sentido y me llena de propósito", agregó.

En ese mismo sentido, se refirió a la gestión del Presidente Gabriel Boric, en medio de constantes cuestionamientos de la oposición.

“El presidente va por muy buen camino, tiene qué puro aguantar. O sea, ante tiempos complicados no es fácil ejercer ese tipo de cargos, pero ha sacado la tarea”.

Te puede interesar: Evelyn Matthei le hace un importante llamado a la UDI

Además, el edil de Maipú se mostró en desacuerdo con las críticas hacia el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por su distanciamiento con el actual gobierno.

“No estoy de acuerdo con aquello. El alcalde Jadue está aportando desde su municipio, está gestionando de buena forma las cosas y cambiando la vida de los vecinos de su comuna”, precisó Tomás Vodanovic.