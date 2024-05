Tomás Ross le envía tierno mensaje de aliento a su mamá: le quedan 360 km de recorrido

Durante la tarde del domingo, el programa De Paseo de Mega estuvo con Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, quien se encuentra realizando una caminata desde Chiloé a Santiago para visibilizar la distrofia muscular de Duchenne que padece su pequeño hijo de 5 años y poder comprar el medicamento que necesita el menor, el cual cuesta $3.500 millones.

Cabe mencionar que el fondo de esta causa ya alcanzó los $3.000 millones, por lo que solo faltan $500 millones para llegar a la meta y poder comprar el costoso remedio. A pesar de que la mujer ya esta pronta a llegar a la meta, ha decidido seguir caminando para dar a conocer esta enfermedad y conseguir ayuda para otros niños que la padecen. Es por eso que espera hablar con el presidente Boric en La Moneda al finalizar su recorrido.

El lindo mensaje de Tomás Ross a su mamá

El programa antes mencionado, logró conectar a Camila con Tomás a través de una videollamada. "Ya tenemos mucha platita para tu remedio, nos falta poco" le explicó la mujer a su pequeño hijo. Recordemos que la madre lleva 23 días caminando. "Ya se siente el cansancio del cuerpo, pero afortunadamente la mente es la que manda y la mente sigue firme, y sigue firma gracias al cariño, el apoyo y las palabras de aliento de la gente” declaró días antes.

"Vamos mamita que se puede" gritó el niño desde su casa con una sonrisa en su rostro y realizó un corazón con sus manos generando la alegría de su madre. "Casi nunca calculamos cuánto llevamos (recorrido), sino que cuánto nos falta, y nos faltan 360 kilómetros" aclaró Camila, quien ansia llegar al palacio de La Moneda.

“Efectivamente la ministra se acercó hacia Bulnes. Lo que ellos me ofrecieron fue que yo pagara el medicamento en su totalidad y que ellos me lo traían a Chile para se lo pusiera en un hospital público. Pero yo debía costearlo en su totalidad. Ellos no iban a dar ningún tipo de aporte ni apoyo económico. Solamente podían traer el frasco a Chile” comentó además sobre la propuesta que le realizó el Minsal la que decidió rechazar.

