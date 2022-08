Tomás Mosciatti "sacó a pasear" a Jaime Bassa en 100 Indecisos de Mega

El periodista protagonizó un acalorado cruce con el ex vicepresidente de la Convención Constitucional en Mega.

Un comentado momento se vivió la noche del pasado jueves en el programa "100 Indecisos" de Mega, espacio dedicado a abordar la propuesta de nueva Constitución que se votará en el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En esta oportunidad, para defender la opción del Apruebo estuvieron de invitados el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, y la ex constituyente Constanza Schönhaut, ambos abogados.

Y fue el defensor legal quien protagonizó un tenso cruce con el periodista Tomás Mosciatti, quien les cuestionó que se haya bajado la edad para ser Presidente de la República en el texto que se votará el próximo 4 de septiembre. “La gente está cansada de que les digan ‘somos jóvenes, tenemos que aprender’, ‘somos inexpertos, tenemos que aprender’. Están pidiendo excusas a cada rato por los errores, ya no son 35 años para ser candidato, sino 30″, dijo el comunicador, quien encontró la rápida respuesta del abogado.

“Yo creo que la edad no es garantía de nada. Tenemos muchos representantes políticos de 40 a 80 años, que han dado muestras de que no tienen experiencia pensando en los intereses de la ciudadanía”, le contestó. Luego, volvió a la carga e insistió con su argumento. “¿La experiencia no es garantía? Un presidente decide todo, decide sobre la vida de la gente”, dejó la inquietud sobre la mesa.

En esa línea, el periodista cambió el tema de conversación y apuntó a la reelección presidencial. “Hay una amarga historia en Chile sobre esto… déjame terminar, tengo que hacer la pregunta… porque los presidentes se transforman en presidentes candidatos, con todo el aparataje estatal”, lanzó.

Ante eso, Bassa no se quedó callado y se defendió: “Hemos mirado detenidamente la historia constitucional chilena. Soy profesor de esto, es lo que enseño”, advirtió. “Bueno, todos hemos estudiado esto”, respondió molesto el comunicador antes de que Bassa terminara con sus argumentos. “Todos los colectivos propusieron reelección, todos”, le dijo antes de pasar a otras temáticas.