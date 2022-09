Tomás Mosciatti dejó en ridículo a Evelyn Matthei en "100 Indecisos" sobre la crisis migratoria

“Pero si el Presidente de ustedes dijo que vinieran para acá, poh”, lanzó el periodista contra la edil de Providencia.

Un tenso momento se vivió en la emisión del último programa "100 Indecisos" de Mega, instancia donde el periodista Tomás Mosciatti se enfrentó con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respecto al tema de la crisis migratoria.

“Cuando Sebastián Piñera, el presidente de ustedes, fue a Cúcuta, ya estaba el Tren de Aragua en Chile. ¿Con esas responsabilidad se gobernó?”, lanzó el comunicador cuando también se hablaba sobre la seguridad en nuestro país.

“Absolutamente, yo creo que ha habido una inocencia con respecto a la...”, alcanzó responder la jefa comunal, cuando fue interrumpida por el comunicador. "O incapacidad o negligencia...", replicó el periodista.

"Ambas, negligencias, incapacidad...", lanzó Evelyn. "Del gobierno de ustedes", nuevamente pegó el interpelador.

“¿Perdón? ¡De todos! ¡No, no, no! La verdad es que yo me acuerdo haber escuchado a senadores de al frente, durante el gobierno de Piñera, que querían instituir la visa de trabajo para las personas que llegaron. O sea, se bajaban del avión y tenían visa para trabajar”, aseguró Matthei.

En esa misma línea, la edil añadió que “nos costó un mundo que eso no se aprobara. La verdad es que siempre ha estado la gente de izquierda defendiendo todos los derechos de los inmigrantes. Por ejemplo, que lleguen y tengan pensión; que lleguen y tengan IFE, que lleguen y tengan todo...”.

“Pero si el Presidente de ustedes dijo que vinieran para acá, poh”, la interrumpió nuevamente el comunicador. Las palabras del periodista provocaron una furiosa reacción de la edil, quien respondió: “Perdón, la gente que llega acá no tiene idea de Cúcuta ni de que Piñera fue para allá”, cerró.