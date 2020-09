Tomás Hirsch se refirió a una posible nueva candidatura presidencial

El líder de Acción Humanista aprovechó de mandarle un recado a los que ya se están postulando a la presidencia del país.

El ex candidato presidencial del 2005, Tomás Hirsch, anunció que no volverá a competir en una nueva carrera al Palacio de La Moneda. Sin embargo, aprovechó la instancia para enviarle un mensaje a los personajes que ya se están autoproclamando como opciones para reemplazar a Sebastián Piñera.

El actual diputado del Distrito 11, declaró que "no me lo he planteado, estoy muy entusiasmado con esta experiencia de ser diputado. Primera vez que lo soy y la definición de las candidaturas yo creo que no parten nunca por uno mismo, yo creo que eso de estar autoproclamándose es poco estético. No, serán otros los que irán definiendo quién será candidata o candidato".

"Por mi lado, ahora mi prioridad está muy clara, llevar adelante una gestión de parlamentario impecable, trabajar muy fuerte en el Plebiscito para que el Apruebo tenga un resultado contundente, y luego elegir la mayor cantidad de convencionales que estén por los cambios que nosotros queremos. Y ya después veremos como continúa el proceso de las presidenciales", agregó.

Hirsch explicó que su proyecto actual es continuar en el parlamento. "Aspiramos a darle continuidad al proyecto de la diputación, creemos que hemos hecho un buen trabajo en el distrito, hay un vínculo muy fuerte con las organizaciones de la cinco comunas, particularmente Peñalolén, La Reina y Lo Barnechea. Y por lo tanto, sí, nosotros estamos hoy día con la intención de darle continuidad a este proyecto", cerró.