Tomás Hirsch le "sacó los trapitos al sol" a José Miguel Insulza tras criticar a Daniel Jadue

El ex ministro de la extinta Concertación fue criticado por sus declaraciones en contra del alcalde de Recoleta.

El diputado Tomás Hirsch "dejó la escoba" este fin de semana tras lanzar duras declaraciones en contra del senador José Miguel Insulza (PS), quien criticó al candidato presidencial Daniel Jadue (PC).

Y es que en entrevista con el diario El Mercurio, Insulza dijo que "el señor Jadue no me da confianza" para ser el próximo presidente de Chile.

"No votaría nunca por alguien de derecha, pero no estoy diciendo por quién votaría. Soy de izquierda, valoro mucho la libertad de este país y las personalidades autoritarias me asustan. Aquel que insulta por definición a los que están en su contra, me da un poco de susto", agregó.

Ante eso, el diputado se manifestó para defender al alcalde de Recoleta.

"Insulza, el que salvó a Pinochet trayéndolo desde Londres, el que quería reprimir con toda la brutalidad posible a los estudiantes, ahora nos dice que @danieljadue no le da confianza", escribió el parlamentario.

"Él hablando de confianza! Y después no entienden porqué son repudiados. Se "superan" cada día", remató el parlamentario.