El productor de eventos adelantó el show del clásico evento Colocolino.

Este próximo domingo a las 19:00 ante la selección chilena sub 23 en el estadio Monumental.

Hasta el momento, el Cacique presentará a sus cuatro refuerzos: Miguel Pinto, César Fuentes, Matías Fernández, Leonardo Valencia.

Tomás Cox adelanta que el ansiado '9' puede llegar: "Quizás ahora venga un ovni, un cohete o un centrodelantero importante. Pero la familia colocolina, con entrada baratita, puede disfrutar sin peleas. Es una fiesta linda de verano y es un hito especial", adelanta en conversación con LUN.

Cox no quizo adelantar detalles sobre la fiesta: "Eso no te lo voy a decir nunca, siempre ha sido sorpresa. Igual con Arturo Vidal los helicópteros ya han pasado de moda".

"Yo no soy de miedos. No tengo miedo porque tengo confianza absoluta en que la masiva hinchada de Colo Colo y la sensatez de los muchachos de la Garra, que llegarán a disfrutar", agregó el productor sobre las amenazas de la barra.

En la misma línea, Cox sostuvo que: "espero que todo salga bien y que esto sea una fiesta, pero miedo no tenemos. No tengo el ángulo del conflicto y yo creo en el diálogo. Y lo último: esto no es un negocio para nadie, esto es amor y pasión por el club", cerró.