Tomás Alarcón no quiere volver por ningún motivo al fútbol nacional

En pleno mercado invernal de fichajes, uno que asomó en los planes de la U fue Tomás Alarcón, quien pertenece al Cádiz de España pero partió a préstamo al Real Zaragoza y su última temporada no fue de las mejores, puesto que el conjunto solo logró sumar 12 puntos.

A pesar de que no sumó la cantidad de minutos que esperaba y tampoco logró permanecer en el radar de la selección chilena, el volante aclaró los rumores y descartó por completo retornar al fútbol criollo.

"No tengo ganas ni oportunidad de volver a Chile. Estoy a dos meses de presentar mis papeles, quiero sacar el pasaporte español, que me garantiza estar en Europa, ese nivel es el que te acerca a la selección", indicó en una entrevista con radio ADN.

Además, aclaró: "Nadie me ha hablado para volver. Estoy bien en España, tengo dos años más de contrato en Cádiz. La posibilidad de llegar a la U es falsa, no sé por qué salen esas cosas"

Respecto a su ausencia en las últimas nóminas de la Roja, el mediocampista cree que se debe a su paupérrima temporada en la segunda división de España, pero indicó que sigue trabajando a toda maquina para convencer a Eduardo Berizzo.

Tomás Alarcón jugando por la Selección Nacional

"Soy consciente que, si no estoy jugando en mi mejor nivel, hay compañeros que están mejor y me alegra verlos en la Selección, como Marcelino Núñez y Felipe Méndez. No tengo necesidad de hablar con el profe, si no estoy jugando no merezco una oportunidad", concluyó Tomás Alarcón.