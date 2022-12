Tomás Alarcón habló tras ser presentado como nuevo fichaje del Real Zaragoza

El ex mediocampista de O'Higgins, Tomás Alarcón, habló en conferencia de prensa tras ser presentado como el flamante refuerzo del Real Zaragoza de España, club que sueña con retornar a la serie de honor de La Liga.

El volante señaló que “tenemos que tener el objetivo claro, que es ascender, trabajar de forma seria, con buena fe y con buenas personas. Con esos requisitos, este club podrá llegar pronto a Primera, que es lo que todos queremos”.

Además, explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta del elenco de La Romareda: “Me decanté por su historia. Tuve la suerte de ser dirigido por Gabriel Milito que me habló muy bien del club”.

Tomás Alarcón seguirá su carrera en Real Zaragoza.

“También me convenció el proyecto. Tenía otras propuestas pero desde que conocí la del Real Zaragoza no dudé en venir. Quiero estar dentro del objetivo del club cuando se vaya a conseguir”, añadió el jugador de 23 años.

Pese a pasar de Primera a Segunda División en España, el ex seleccionado Sub 20 de la Roja enfatizó que “no es un retroceso venir aquí, es un avance. No estaba jugando y llego a un club grande de España y reconocido internacionalmente porque se le conoce hasta en Chile. Es un honor vestir esta camiseta sea en Primera o en Segunda y con este objetivo claro”.

Finalmente, el jugador detalló su situación en Cádiz, el club dueño de su pase: “En el fútbol ocurren muchas circunstancias y algunas no dependen de ti. Una de esas fue una lesión grave cuando hubo cambio de entrenador”.

“Estuve dos meses y medio fuera y cuando volví a estar bien físicamente, el equipo ya estaba hecho para jugar las últimas cinco fechas. En pretemporada me uno a la selección y el entrenador no contó conmigo porque trajo otros jugadores”, finalizó.