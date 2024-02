La alcaldesa Carolina Tohá se refirió al secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, a quien un grupo de personas disfrazadas de la PDI lo sacó contra su voluntad desde su domicilio en Independencia con paradero desconocido. La noticia causó bastante revuelo e incluso medios venezolanos apuntaron a que el hecho había ocurrido gracias a una colaboración entre las autoridades de Chile y Venezuela, teoría que fue descartada por el subsecretario del Interior, Mario Marcel.



Sobre la investigación en curso por este caso la secretaria de Estado señaló para T13 que “no se informa porque es darle ventaja a los secuestradores que se conozca por dónde va la investigación. Muchas personas han encontrado la posibilidad de rehacer su vida, Chile ha sido un país crítico de muchas dinámicas políticas que han habido en Venezuela, y lo menos que haríamos sería prestarnos para ser parte de las querellas internas que ese país tiene con sus opositores”.



¿Qué dijo Carolina Tohá sobre la investigación del exmilitar venezolano?



“Nadie ha osado pensar que Chile podría ser parte de la persecución a dirigentes políticos que están en esa naturaleza en Chile, como el caso del señor Ojeda. Cada vez que diéramos el paso de filtrar avances, lo que estaríamos haciendo es favorecer a los secuestradores y poner en una condición de más vulnerabilidad a la víctima. El secreto de la investigación, tiene que ver con el éxito de la misma”, mencionó Tohá.



Además aclaró que a pesar de que se le ha pedido transparencia al Gobierno, en este tipo de casos no se puede contar todo por el bien de la víctima. "No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada”, complementó. Por otro lado se refirió a la solicitud de la UDI de tener una reunión para conversar sobre el secuestro y apuntó a que “es un sinsentido total" porque “no vamos a poder decir nada porque hemos tenido demasiadas sesiones, incluso secretas”.



Finalmente la autoridad declaró sobre la posible presencia de agentes extranjeros que “en el transcurso de este tiempo en que varias veces se ha dicho, informalmente, por distintos actores que cosas como estas han sucedido, la verdad es que a la hora de mirar, no han sucedido (...) sería una situación sin precedentes, de la mayor gravedad, inaudita respecto a lo que son las relaciones entre los países latinoamericanos. Lo tomaríamos como que estamos en otra situación”.