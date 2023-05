Todos contra el Servel: Querellas y cuestionamientos por candidata del PDG

Luego del terremoto que vivió el Partido de la Gente por el historial judicial de Karla Añes, los coletazos los recibió directamente el Servel.

El abogado Winfried Hempel, que entre otras cosas ha representado a las víctimas de Colonia Dignidad, presentó una denuncia penal en contra del presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, por infracción a su deber de funcionario público. Todo esto a propósito de la candidatura al consejo constitucional de la representante del Partido de la Gente, Karla Añez Gajardo.

En la denuncia se argumenta que “el presidente del Servel, denunciado, don Andrés Tagle Domínguez, estando en conocimiento o no menos que debiendo saber la situación procesal de la señora Añez Gajardo y no obstante el flagrante quebrantamiento de condena, no procedió a denunciar el delito previsto y sancionado en el numeral 5 artículo 90 del Código Penal, debiendo hacerlo, en su calidad de funcionario público”.

Además, añade que: “Es decir, el denunciado debió poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión del delito de ‘quebrantamiento de condena’ conforme al artículo 175 del Código Procesal Penal, dentro del plazo de 24 horas de cometido el ilícito penal”.

La respuesta de Tagle, que durante la jornada de jueves aseguró que Añes había recuperado sus derechos políticos, fue una actitud, para el denunciante, “contumaz”: “Salió a defender a la delincuente Añez Gajardo, en vez de cumplir con su deber de denunciar los hechos al ente público correspondiente dentro del plazo que señala la ley”.