Colo Colo ya prepara lo que será el trascendental duelo de este domingo frente a Huachipato por la Supercopa, pero no solo el técnico Jorge Almirón y sus dirigidos viven horas claves, pues la dirigencia del club también está apunto de cerrar al tercer refuerzo del Cacique para esta temporada 2024.

Tras semanas de muy poco movimiento en el Monumental, Blanco y Negro aceleró sus gestiones y están apunto de cumplir la única solicitud que hizo Almirón: reforzar la zona de ataque. En esa línea, la directiva tiene avanzadas conversaciones con el paraguayo Guillermo Paiva, y fue el propio representante del delantero quien lo confirmó.

"Colo Colo me envió una carta oferta y yo la presenté en Olimpia. Hubo unas pequeñas diferencias, pero yo creo que en el ida y vuelta vamos a tener un acuerdo. Hay que entender también que a veces no todo es lo que se propone. Sí se cumplió una parte de lo que se propuso. Estamos bien, en un buen camino", reveló Darío Fabbro en diálogo con AS el día de ayer.

Y efectivamente, las cosas avanzaron por el mejor camino posible, pues hoy están a solo una firma de que el artillero de 26 años se ponga la camiseta colocolina. "Ya recibí la carta de intención mejorada y espero cerrar hoy el tema, porque los valores ya están acordes a lo pedido", detalló el agente al mismo medio.

Cabe destacar que el representante ya había revelado que Guillermo Paiva quiere jugar en el Cacique: "Cuando se presenta la oportunidad de un club como Colo Colo, y tú de pronto estás queriendo cambiar de aire, todo te cierra. Es un cambio que lo motiva muchísimo, así que él está completamente de acuerdo". "Tiene una gran capacidad para explotar en Colo Colo", remató Fabbro en aquella ocasión, y aparentemente, el jugador tendrá la oportunidad de demostrarlo.