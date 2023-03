Toby Vega ruega por el regreso de Maxi Falcón a la titularidad

El Peluca estuvo en la banca ante el Bulla en el amargo empate en el Estadio Monumental en que Colo-Colo jugó con Ramiro González y Matías de los Santos en defensa.

Para este compromiso el entrenador albo Gustavo Quinteros no realizaría muchos cambios en su esquema titular respecto del Superclásico. Los hinchas piden el regreso de Falcón ante Cobresal.

Marcelo 'Toby' Vega explicó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que: "Si hay algo importante en la altura, es la velocidad. Se hace más lento todo y si hay algo que no tienen los centrales actuales de Colo Colo es velocidad, algo que sí tiene Falcón".

En su comentario no dudo en decir que la ausencia de Falcón sí se va a notar en el Salvador, y agregó que: "Hay un cansancio por lo demás y no son jugadores rápidos [De Los Santos y González]. Ir a los cruces y no cansarse, es algo que sí tiene Falcón".