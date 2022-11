'Toby' Vega lanzó un ácido comentario sobre Pinilla en el estreno de Gissella Gallardo en TST

La periodista nacional y ex pareja del futbolista nacional, Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo, parece haber dejado atrás su quiebre con el ex ídolo de la U y volvió a la TV para ser parte del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde no tuvo el mejor recibimiento.

Junto al panel, la comunicadora analizó lo que fueron los partidos del martes, entre los que estuvo el empate entre Marruecos y Croacia, la derrota de Bélgica sobre Canadá, la goleada de España sobre Costa Rica y la sorpresiva caída de Alemania ante Japón.

En el espacio que conduce Manuel De Tezanos en TNT son varias las figuras que aparecen como panelistas, uno de ellos el exfutbolista y actual comentarista deportivo, Marcelo 'Toby' Vega. Fue él quien en medio del debut de Gissella lanzó una broma inesperada sobre el ex de la periodista.

Gissella Gallardo debutó como panelista de 'Todos somos técnicos'

Mientras analizaba el rendimiento de los jugadores de España, el exseleccionado dijo: “A Mauricio yo le colocaba buenas notas”. Gissella, que recibió el comentario de forma inesperada contestó: “ah, no sé ahí, no sé”.

“También le puse malas notas”, complementó 'Toby'. Sin embargo, Gallardo no quiso seguir el juego y le dijo: “Estamos hablando acá del Mundial…”, tras la intervención de quien será su compañero de panel por el resto de la cita planetaria.