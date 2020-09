El ex volante le puso notas a todos los jugadores del Cacique tras la derrota ante Athletico Paranaense por la Copa Libertadores 2020.

A Matías Fernández lo evaluó con un 3.0, comentado que “el cariño lo voy a dejar de lado. Hay mucha culpa de los dirigentes también, para qué lo traen si no está en su mejor momento y tiene problemas físicos. Se le nota muchísimo, no es el jugador de antes. Ya nos quedamos con eso, que fue el mejor de Sudamérica, pero hoy creo que no está en condiciones para ser titular. Puede que se recupere y entre en los segundos tiempos, pero hoy Colo Colo necesita otro tipo de jugadores. Además, lo sacan, lo colocan, es complicado para él también”, comenzó diciendo Vega

Le puso un 2.5 a Brayan Cortés, afirmando que “me parece que ha tenido problemas. Es un tema. A veces juega, entra Pinto, lo hace bien, sacan a Pinto, entra Cortés. Pero hoy me parece que comete un error en el primer gol. Yo creo que la debió haber tomado. Después tuvo otra que no la toma y la suelta y una salida a destiempo”.

Ronald de la Fuente el “Toby” no tuvo problemas en ponerle un 2.0: “Lo terminan sacando. Lo comentamos viendo el partido, le ganaban la espalda con pelotazos atrás, no estaba. Esos problemas que ha tenido en todos los partidos. Estuvo ni siquiera en el banco y ahora es titular, le cuesta mucho mantenerse. No está a la altura”.

Javier Parraguez y Gualterto Jara obtuvieron un 1.5 y un 1.0 respectivamente.