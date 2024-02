La polémica se hace cada vez más grande. Los reclamos de la ciudadana venezolana radicada en Chile, Yusemi, que fue sorprendida sin licencia de conducir, siguen dando que hablar entre sus compatriotas. Tras la escena que protagonizó la mujer en televisión, donde discutió con la periodista Monserrat Álvarez, criticó la burocracia en Chile y apuntó sin filtros contra el presidente Boric, las críticas no se hicieron esperar.



Tiktoker venezolano critica a Yusemi



Entre las reacciones mas destacadas, está la de Carlos Eduardo Gil, un joven tiktoker venezolano que lanzó un furioso descargo en redes sociales. “Lo que voy a decir, estoy seguro de que muchos venezolanos lo han pensado, pero no lo dicen, porque les da miedo lo que opine la gente”, comenzó diciendo.



Luego, reveló que “me está dando vergüenza decir que soy venezolano, pero no por mi país, amo Venezuela, amo ser venezolano, porque antes con orgullo se decía ‘vengo de Venezuela”. Además, lamentó que “ahora por porquerías como tú Yusemi y todos los que han venido a joder nos están haciendo la cruz. Ustedes son los culpables de la xenofobia, porque son personas que no saben hablar ni escuchar civilizadamente”.



En esa misma línea. comentó que “yo como venezolano te voy a dar un consejo: cómprate un barquito, vete al medio del mar y como estás tan bien alimentadita vas a bajar rápido, va a ser algo sin dolor, y se acabó esto. Espero que no vuelvas a hablar estupideces, cierra la boquita”. Finalmente, lanzó una fuerte sentencia. “No quisiera ser tu vecino, porque no sabes adaptarte, eres igual a todos los que están llegando a hacer el show como si estuvieran en la punta del cerro donde vinieron. Yo me vine para Chile para vivir tranquilo y ahora entiendo a los chilenos”, concluyó.