Tiktoker gringo reveló la infalible técnica de los chilenos para predecir las lluvias

Chris Fetterman, es un reconocido Tiktoker, que también es profesor de educación básica estadounidense y ha vivido en Chile durante nueve años.

El influencer compartió un registro en su cuenta de Tiktok que se ha vuelto viral tras revelar la particular técnica utilizada por muchos chilenos para pronosticar la lluvia.

“Gringo Mode On”, como también es conocido Fetterman, se hizo famoso en Internet por compartir las peculiaridades que ha experimentado durante su estancia en Latinoamérica.

En los últimos días, publicó un video en TikTok en el que afirmaba que su pareja chilena pudo predecir un episodio de lluvia gracias a un dolor en su rodilla.

“Ayer, mi polola me decía ‘oye, mañana va a llover’, y le dije ‘ah, viste el tiempo en internet’, y me dijo ‘no, es que me duele la rodilla’, ¡y le achuntó!”, mencionó el tiktoker gringo con evidente asombro a través de la plataforma.

Te puede interesar: Turista europeo muere por intentar beber 21 tragos en sus vacaciones en Jamaica

Tiktoker se llenó de comentarios

El video de Fetterman se hizo viral y no pasó desapercibido para los chilenos, quienes le aseguraron que esta técnica es infalible.

“Somos muchos los que usamos el ‘rodillómetro’ para las lluvias”, “mi colega nos avisaba cuándo iba a llover, si le dolía mucho, incluso llovía esa misma noche”, “la rodilla es un gran indicador de lluvias, incluso duelen los puntos de alguna operación”, fueron algunos de los cientos de comentarios dejados por los usuarios de la red social de vídeos.

Incluso, un compatriota contó una hipótesis sobre por qué algunas personas podrían pronosticar la lluvia con su cuerpo.

“Por el cambio en la presión atmosférica, por lo general, a las personas que sufren de dolores en las articulaciones les aumentan cuando va a llover”, reveló el usuario.

El tiktoker gringo expresó su total sorpresa al comparar este método con los costosos sistemas de pronóstico del tiempo utilizados en Estados Unidos.

“Estados Unidos paga millones de dólares en inversión para máquinas que miden si va a llover o no, y en Chile, un dolor de rodilla y achuntai’ toda la hueá (sic). Increíble”, agregó Fetterman.