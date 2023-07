Tiktoker europea contó cómo pasó de ser cuica a clase media en Chile

Una reconocida tiktoker europea, quien ya está radicada en Chile, subió un video que se viralizó en redes sociales y ya cuenta con más de 600 mil reproducciones y miles de comentarios.

La joven Rose, arribó a nuestro país hace algunos años gracias a su pareja, con quien terminó hace poco, y ahora viaja varias veces entre ambos continentes.

La tiktkoer ya se había hecho viral al revelar las curiosas preguntas sobre Chile que le hizo su familia. “Creen que la gente vive en cuevas”, contó.

En este nuevo registro, la joven explica cómo se convirtió en una “ex cuica”.

“Pasé de ser cuica a ser clase media en Chile. ¿Cómo pasó eso y por qué quiero hablar de eso? Bueno, porque con el TikTok que subí el otro día, mucha gente me dijo ‘bueno, sí, pero vivir en Chile es bueno cuando tienes plata’. Y obviamente nadie quiere ser pobre, eso lo entiendo, pero yo vivía en Chile con mucho y ahora vivo con lo justo, así que puedo hablar desde distintos puntos”, comentó.

“Yo vine a Chile por mi ex, ya hice un TikTok al respecto, y bueno, su familia tenía mucha plata. Solía vivir muy bien, solía vivir en Las Condes, nunca tuve que preocuparme de nada. Así era mi vida”, recordó la influencer.

Rose continuó su relato contando que “ya hace un año que terminamos y cuando terminamos yo no sabía qué hacer, porque quería quedarme en Chile, pero no tenía nada. Estaba trabajando part time, pero no era suficiente para poder vivir sola y fue un tiempo muy difícil. Aún así, decidí quedarme y comencé a arrendar una pieza y buscar trabajo”.

Además, reconoció que “ya no hay mucho trabajo en Chile, así que por varios meses estaba como hueveando mucho. Estaba gastando tanto de mis ahorros que ya no podía quedarme en Chile”.

“De repente, podía comenzar a trabajar como profe de inglés y ahora estoy construyendo mi vida nuevamente, desde cero, porque cuando terminé con mi ex estaba con nada. Todavía no tengo mucho, pero estoy muy feliz”, confesó.

Finalmente y a modo de reflexión la tiktoker comentó que “al final la felicidad está en las pequeñas cosas, no hay que vivir en Europa en una casa muy grande, con tres autos y mucha plata. Al final la felicidad está en otras cosas”.

Te puede interesar: Pastor evangélico busca financiar su campaña para alcalde con Onlyfans

Revisa el video de la tiktoker