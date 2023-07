Tiktoker encontró extraño objeto en una chaqueta que compró

Una tiktoker argentina compró de una prenda de segunda mano, pero lo que encontró en uno de los bolsillos la dejó muy impactada.

La creadora de contenido en pleno video descubrió un objeto dentro de una chaqueta reciclada que compró. En el vídeo pretendía recomendar la marca y hacer un "unboxing" de su adquisición.

Mientras mostraba en cámara las condiciones de la prenda, cómo venía y sus detalles, se dio cuenta que no habían sacado todo de los bolsillos antes de enviarla.

Tiktoker encontró particular objeto

A medida que la joven inspeccionaba los bolsillos de la chaqueta, se encontró con un “kit sospechoso” y dentro venía una jeringa usada.

La tiktoker no entregó más detalles de lo que haría con el particular objeto, pero en los comentarios se desató el caos y la especulación acerca de la procedencia de la chaqueta.

Victoria Volpi, le contó a sus seguidores que cuando realizó esta compra, se dio cuenta que la dueña anterior era de origen asiático. Además, aseguró que la adquirió a través de una página de Instagram.

"Me compre una campera y se ve que la dueña era china o coreana, no sé. Mira lo que tenía adentro. No lo puedo creer, me dio cosita. Los bolsillos de la campera venían descosido, metí la mano y encontré todo esto. Papeles que no sé si es coreano o chino, alguien si me puede decir, estas monedas y esa aguja, no lo quiero ni tocar. Así estaba en la campera", señaló la joven.

La publicación se llenó de comentarios y dudas sobre el extraño objeto.

“Es una jeringa, se llama tuberculina. Soy enfermera y vivo con jeringas en los bolsillos tranqui, puede ser por un montón de cosas.”, “que miedo, ¿hiciste el reclamo?, ¿pudiste cambiarla?”, “¿esto es verdad?, cómo te va a venir una campera rota”, “es una jeringa BD que raro que no tenga la aguja. se usa mucho para insulina pero anda a chequear”, fueron algunas de las palabras de los seguidores de la argentina.