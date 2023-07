Tiktoker chilena hizo una lista de los “lujitos” que los gringos nos envidian

La tiktoker chilena @sandrashian, que actualmente vive en Estados Unidos compartió un video donde contó cuáles eran los beneficios de los chilenos que los gringos consideran un verdadero lujo.

Todo comenzó cuando un seguidor le comentó en otro vídeo “Tengo un amigo de población que se fue a trabajar de control de calidad (en EEUU). Él es técnico agrícola de liceo. Lleva un año, ya tiene auto y se llevará a su hija”.

La compatriota que es muy popular en redes sociales le contestó “a mí me da risa cuando postean cosas así y me dicen ‘conozco a fulanito, lleva seis meses en Estados Unidos y ya tiene auto’. La verdad que en Estados Unidos tener auto no es la gran cosa, es una necesidad. Si yo no tuviera auto ahora no podría trabajar, así de tajante”.

La situación la hizo pensar “en cosas que para los chilenos son normales, pero que acá en Estados Unidos, literal, son un lujo”.

Tiktoker reveló todos los lujitos

La tiktoker comenzó a revelar las cosas con las que los Estadounidenses quedan impactados “Cuando yo le digo a los gringos que yo compro pan todos los días, fresco y recién horneado, me miran así como ‘¡¿Qué?!’. Onda: ‘¿Quién tiene plata para comprar pan fresco todos los días y recién horneado?’”.

Otro lujito de los chilenos es comprar frutas y verduras en la feria, porque en Estados Unidos lo más parecido son los “Farmers Market”: “suelen tener mayor calidad que los del supermercado. De partida porque son farm-to-table, que es un concepto muy pituco, como quien dice de la tierra a la mesa´. Entonces comprar algo ‘de la tierra a la mesa’ es como el sueño de todo los gringos y los gringos pitucos lo hacen, pero en Chile lo hacemos todos”.

Otro punto que para nosotros parece normal pero para los gringos no, es el acceso a las playas y que por otro lado, “los gringos se mueren por tener acceso a la salud universal y no pueden”.

Finalmente, la joven radicada en Estados Unidos reveló que “el lujo más grande de Chile son los chilenos. Mientras los gringos tienen que hacer colectas online, que se llaman GoFundMe, (…) Si un chileno no puede solventar su vida mientras está en un tratamiento de cáncer o de cualquier otra enfermedad, los mismos vecinos, amigos o parientes se juntan y le arman un plato único bailable, su rifa, su bingo, su completada para juntarle plata”.

“La gente trabaja y se pone la camiseta. Los mismos artistas donan su tiempo y su talento (…). En Estados Unidos jamás he visto que un artista vaya y ponga sus talentos a disposición de alguien que necesita plata”, agregó.