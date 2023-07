Tiktoker canadiense reveló su gran choque cultural con Chile

Una tiktoker canadiense que vive hace algún tiempo en Chile comentó en un video cuáles fueron los choques culturales que tuvo en su proceso de adaptarse al país.

“Pero todo eso es bastante básico, hablemos de cultura. Algo a lo que me tomó bastante tiempo acostumbrarme es estar besando y abrazando a la gente cuando los conoces, cuando entras en una habitación”, reveló la joven.

“Me sentí bastante incómoda... tener que ir a la habitación y besar y abrazar a cada persona cuando entras a una fiesta, incluso si nunca has conocido a la persona antes y no tienes idea de cuál es la conexión con esa persona”, agregó.

Tiktoker contó la primera vez saludando un chileno

La canadiense confesó que hoy en día ya tiene naturalizada nuestra manera de saludad e incluso ya lo tomó como costumbre.

La tiktoker aprovechó la oportunidad para contar la incómoda primera vez que le tocó saludar a lo chileno.

Reveló que estaba en una plaza con su actual esposo cuando “una pareja al azar se acercó a nosotros y tuve que besar y abrazar a un hombre de unos 60 años que no tenía idea quién era y me sentí muy incómoda”.

“Hoy en día trato de evitarlo cuando no tengo ganas, o cuando realmente no me importa, o si me da la gana, abrazaré y besaré a las personas cuando las conozca, y sé que me arriesgo a ser grosera, pero a veces solo tienes que respetar tus propios límites culturales”, añadió la tiktoker.