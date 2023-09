Una tiktoker argentina decidió mostrar a través de Instagram para qué le alcanza su sueldo trabajando como tatuadora en nuestro país.

En el video la mujer identificada como @lolananai mostró e hizo un recuento de todas las cosas que pudo hacer con un sueldo chileno.

¿Qué cosas pudo comprar la tiktoker argentina?

En el registro que dura menos de un minuto la trasandina parte diciendo. "Quería mostrar qué me compré trabajando durante un mes acá en Chile"

Para luego mostrar los productos que adquirió, los cuales eran un iPad además de un Apple Pencil que le sirve para dibujar en el aparato tecnológico. Este último señaló que le costó " $150 dólares o algo así".

Además contó que se compró un par de zapatos y que aún así le quedaría dinero ahorrado. "Todavía tengo plata ahorrada, como que me compré estas cosas y aun así me sobra dinero". mencionó.

Finalmente reflexionó sobre sus compras e hizo una comparación con Argentina. "Me pone triste que esto en Argentina no es como tan posible y no es que yo trabaje en un campo, tipo los de Nueva Zelanda recogiendo uvas, yo soy tatuadora", concluyó.

La joven recibió varias críticas en el video, "sería bueno dar el contexto, porque luego Latam cree que acá está el sueño americano y no es así", "En Chile los tatuadores cobran un ojo de la cara, por eso te alcanza", "Tatuando se gana mucha plata. Acá la gente con el sueldo mínimo no le alcanza para nada", fueron algunos de los comentarios.