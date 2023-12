Prometimos no llorar y fallamos, pues este abuelito demostró todo su amor hacia su esposa con una significativa acción. Recientemente apareció un registro que hizo estallar las redes sociales en ternura y llanto. Pues en el video se muestra a un hombre mayor que contrató a una especialista que le enseñara todo sobre el mundo del maquillaje y así poder aplicarlo en su esposa quien ya no es capaz de hacerlo por sí misma.



A la mujer, quien padece de Parkinson, le encanta ponerse maquillaje y sentirse hermosa. Sin embargo, dada su condición y el temblor de sus manos, le es imposible maquillarse sola. Ante eso, su esposo decidió hacerla feliz y maquillarla el mismo. Y para no cometer errores, contrató a una especialista en cosméticos, quien le explicó al hombre mayor la función de cada cosa y como debía aplicarlas para que su esposa luciera más radiante.



Tal vez te interese leer: "Le calentó la sopa": Revelan antiguos tuits de mánager de Pincoya refiriéndose en duros términos a Eskarcita y Cony



Tik Tok y una tierna muestra de amor



En el registro, se ve al hombre muy concentrado mientras la especialista le explica pacientemente sobre los cosméticos y técnicas adecuadas para resaltar la belleza de su esposa. A pesar de las manos temblorosas de la mujer, él comienza a aplicar sombras en los ojos, rubor y un toque de lápiz labial, siguiendo las indicaciones de la profesional. Aunque él duda de sus capacidades, la maquillista lo alienta a continuar.



“Ponme poquito”, le dice la esposa durante el proceso, mientras la maquilladora elogia el extraordinario trabajo del esposo. El hombre tenía una sonrisa cada vez más grande en su rostro y cuando vio el fruto de su progreso exclamó emocionado: “Esa es mi chica”. Al finalizar, su esposa se mira en el espejo y, al borde de las lágrimas, exclama: “Estoy linda, me veo como soy realmente. Muchas gracias”.



El video se volvió viral inmediatamente, acumulando millones de visitas y enterneciendo hasta el llanto a los usuarios. “Adiós me voy a mi esquina a llorar”, “yo solo quiero que me amen así”, “no llevaba ni 3 segundo el video y yo ya estaba llorando”, “me morí de ternura cuando puso sus manos en el rostro de su esposa”, y “Me encanta llorar por gente que no conozco y por cosas que nunca me van a pasar a mi”, fueron algunos de los comentarios que dejó el tierno video de Tik Tok.