“Tiene un problema real con la mentira”: hermana de Karen Bejarano se lanza con todo contra la cantante

Karen Bejarano estuvo en el ojo del huracán, luego de que compartiera un crudo mensaje en el Día de la Madre, asegurando que su mamá se distanció de ella en uno de los momentos más complicados de su vida.

“Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones”, fueron las palabras de la ex chica Mekano que desataron la molestia de su hermana, quien no dudó en salir a respaldar a su mamá.

Charlot Bejarano no se guardo nada y salió en defensa de su mamá. “No saben la verdad y tendría que publicar 100000 historias contando mi lado de la historia. Actualmente mi familia y yo estamos destrozados por el comportamiento que ella ha tenido públicamente y esto lo arrastramos hace décadas”, indicó la hermana de Karen en su cuenta de Instagram.

Tras su respuesta, varios usuarios comenzaron a enfrentarla por no apoyar a su hermana, por lo que nuevamente optó por dar declaraciones justificando su actuar.

Charlot Bejarano nuevamente recurrió a sus redes sociales para explicar su molestia tras las declaraciones de su hermana. “Hola, primero quiero comentar que a las pocas personas que les respondí por interno e hicieron público lo que les expliqué, no me preocupa en lo más mínimo. Todo lo que he dicho es verídico y mis 29 años siendo hermana de Karen lo avalan”, comenzó diciendo.

“Yo no odio a mi hermana. No quiero verla sufrir. No estoy en contra de ella. Yo simplemente después de ver todas sus entrevistas mantuve el decoro y no omití comentario alguno al respecto”, continuó.

“Pero el pasado domingo 14 todo se salió de control porque ella insiste en manchar el nombre de mi madre, con mentiras. Sí, mi hermana tiene un problema real con la mentira. No ahondaré en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre”, señaló la hermana de Karen Bejarano.

Antes de finalizar, Charlot lanzó una advertencia a su hermana, asegurando que la próxima vez que hable mal de su mamá, no se quedará callada. “Quiero decir que si nuevamente ella vuelve a mencionar a mi madre en comentarios, hablando pestes que no son ciertas de ella, yo le voy a debatir porque mi madre sí es de mi incumbencia”, concluyó.