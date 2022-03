“Tiene que ser un país ordenado”: Izkia Siches abordó su rol como futura ministra del Interior

"Me gusta pensar el Ministerio del Interior como una madre que cuida a su país", declaró la autoridad.

La futura ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, reveló en una entrevista lo que espera cumplir cuando asuma su rol este viernes 11 de marzo.

La ex presidenta del Colegio Médico señaló que tiene una familia que la acompañará, al igual que su equipo, día a día. En la misma línea aseguró a Revista Ya que “asumiré una posición fuerte y no tengo que hacerlo bien solo por mí, también para que las próximas mujeres que lleguen no tengan que tener una coraza o cuero de chancho para poder asumir posiciones de liderazgo”.

Con respecto a lo que espera de las futuras mujeres, la doctora explicó que “el mundo no va a cambiar si nosotras nos quedamos sentadas”, indicando además que su invitación es “a seguir trabajando activamente, a participar de la disputa de poder y pensar cómo transformamos el mundo para que nuevas mujeres puedan acceder a liderazgos”.

En esa línea, la primera mujer en asumir la cartera de Interior y Seguridad Pública sostuvo que “por eso es importante darle perspectiva en materia de género a cada una de las políticas que implementamos y mirar alrededor, visualizando las dificultades que vivimos en lo cotidiano. Para que no necesitemos súper mujeres, sino que más bien mujeres felices y disponibles a crear una sociedad menos desigual, sin misoginia, sin machismo, sin discriminación”.

Consultada sobre el momento en que se le ofreció formar parte del gobierno de Gabriel Boric, Siches explicó que siempre pensó que se podía “desempeñar mejor” en Interior que en otro lugar como la vocería de gobierno o la Segegob. “Interior era un tremendo desafío”, aseguró.

Además, la profesional de la salud indicó que se está “programando” para viajar al norte en las primeras semanas de su cargo y así enfrentar “cara a cara con la gente el desafío de la migración”.

“Me gusta pensar el Ministerio del Interior como una madre que cuida, una madre que cuida a su país. Tal como pasa con las madres que a veces te dicen: ‘Ponte chaleco’, porque lo hacen para cuidarte”, aseguró.

En ese sentido, también confesó que “sé que habrá veces donde me va a tocar decirle al país: ‘No se pueden hacer este tipo de movilizaciones. No se pueden hacer este tipo de acciones porque atentan contra la convivencia ciudadana’. Serán momentos en que me va a tocar asumir un rol de mucha rigidez. Pero espero que gran parte de la ciudadanía también comprenda que es bajo ese rol de cuidado que queremos vivir en un país más próspero”.

“Eso requiere tranquilidad, templanza, pero también requiere saber cuáles son los límites. Dejar muy claro a la ciudadanía, a los manifestantes, a las primera naciones, a los migrantes que este tiene que ser un país ordenado”, cerró.