La astróloga nacional, conocida como Tía Yoli, aseguró que ella había anunciado la guerra en Israel y que producto de este conflicto Chile tendría secuelas.



Además la mujer señaló que otras videntes y tarotistas le habrían copiado las predicciones que ella realizó en 2022, “muchas se colgaron”, dijo.



Tía Yoli lanza nuevas predicciones para Chile

La astróloga nacional que tiene más de 27 mil seguidores en Instagram, realizó un vivo en Facebook en donde ante varios temas analizó el actual conflicto entre Israel y Palestina.



“Los pronósticos, que muchas se colgaron y que ahora lo están dando en la televisión, yo los anuncié. Yo dije lo que iba a pasar algo en octubre o noviembre. Dije que iba a venir guerra, volcanes, aguas, cesantía”, mencionó.



Para luego agregar que se siente angustiada por la situación de conflicto de estos países del Medio Oriente. “Me tiene preocupada la guerra, porque está muriendo mucha gente. Más encima se van a meter muchas potencias y la van a revolver más”, dijo.



En cuanto a posibles consecuencias sobre esta guerra, la tía Yoli dijo que “va a costar más cara la bencina, el petróleo y todas las cosas van a subir”.



Finalizó con un pronóstico poco alentador. “China no está bien, y si China está mal, va a azotar mucho a Chile porque hay grandes negocios. Yo gritaba por nuestro minerales, el litio. Los japoneses eran nuestros primeros compradores, pero las máquinas están en Chile. ¿Por qué no trabajarlos? Yo veo cada día más cesantes y me preocupa que los alimentos suban”.