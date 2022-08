Thati Lira reveló cómo han sido sus “remembers” con Mauricio Isla tras terminar su romance

"Nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos”, confesó la bailarina refiriéndose a su actual vínculo con el futbolista de la UC.

Thati Lira.

La siempre controvertida bailarina brasileña Thati Lira nuevamente está en el centro de la polémica en el mundo de la farándula, luego de salir nuevos antecedentes sobre su actual relación con el futbolista de la Universidad Católica, Mauricio Isla, con quien terminó su romance pero continúan viéndose tras el quiebre.

A través de una conversación con el medio Publimetro, la ex participante de Aquí se Baila habló sobre su estado sentimental aclarando dudas y rumores que afirmaban que la pareja fue vista a los besos en un conocido bar capitalino.

“¿Es verdad o no que se reencontraron con Mauricio para tu cumpleaños?”, le consultaron mientras que la influencer respondió sin problemas. “Eeeh sí, pero no fue en Bar Alonso, Mauricio no estaba en Bar Alonso, después fuimos con otros amigos a otro lugar, a un espacio de baile, y ahí sí estaba...”, reveló.

“La Raquel estaba hablando de ese día, de mi cumpleaños... es que mira, lo que pasa es que no sé lo que es, nos llevamos muy bien, estamos bien, yo adoro a Mauri y el a mí, nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos”, confesó la brasileña, refiriéndose a su actual vínculo con el futbolista de la UC.

“No hay nombres, nos respetamos demasiado, nos gustamos demasiado. Él está en una etapa de vida y yo estoy en otra. No quiero decir con esto ‘ay no, porque estamos en una etapa distinta no podemos estar juntos’, no es eso. Él está muy enfocado en sus cosas, acaba de llegar a Chile, con toda la información que tiene. (...) Yo por mi parte, estoy muy enfocada en mis logros, en conquistar cosas para mí y mi hijo”, expresó.

“No llegamos a estar un año, pero tengo cero cosas malas que hablar de Mauricio. Si alguien dice que no funcionó la relación es mentira, funcionó perfecto hasta donde fue...”, dijo la brasileña, mientras reflexionaba por qué terminaron su romance.

“No sé, cosas de la vida, vamos a ver qué va a pasar, vamos a vivir (...) la gente dice tantas cosas, de hecho me dicen que no me defiendo y no tengo de qué defenderme. Me hace mucho ruido que en este momento que me está yendo muy bien en mi trabajo, gracias a Dios, empiecen a meter eso en la cabeza de la gente”, afirmó refiriéndose a los rumores que afirman que es muy celosa y que por eso terminaron.

“Yo no sé lo que él siente, lo que tiene en su corazón, pero lo veo muy tranquilo. Siempre tuvimos una relación bastante madura. Él tiene un pasado, yo tengo un pasado (…) es una persona muy humilde, muy noble, muy cariñoso, es un padre excelente, me llama mucho la atención su forma de ser como padre, porque de verdad es muy preocupado. Su forma de ser, como te dije tengo cero cosas malas que hablar de Mauricio. Nos llevamos muy bien”, cerró, dejando en evidencia su cariño por el futbolista nacional.