Thati Lira reaccionó tras ser vinculada con ex compañero de Mauricio Isla

La bailarina brasileña Thati Lira reaccionó furiosa tras ser vinculada sentimentalmente con el reconocido exfutbolista nacional, Jorge "Mago" Valdivia. La información fue difundida por el periodista de espectáculos Sergio Rojas, quien lanzó el rumor de que la ex pareja de Mauricio Isla, estaría "haciéndole ojitos" al ex ídolo de Colo Colo.

Según señaló en el programa Me late, la brasileña habría intentado retomar la relación con la futbolista de la UC, sin embargo, ante la negativa de él, se habría fijado en el ex jugador de Colo Colo. "Y como parece que Mauricio Isla no le da mucha pelota, dicen que le habría hecho ojitos, que habría intentado, como vincularse con Jorge Valdivia", señaló Rojas.

Ante esto, la bailarina aprovechó sus redes sociales para hacer sus descargos y aclarar la situación, algo que la tenía bastante afectada.

"Estoy en shock, voy a tener que hablar de esto, cosa que no me gusta hacer, no tengo porqué hacer, pero lo voy a hacer porque... de verdad estoy nerviosa, estoy temblando", expresó.

En esta misma línea añadió: "Salió que yo hice ojitos a un hombre que yo nunca he visto, que nunca he hablado, que nunca he seguido en alguna red social, que nunca me he cruzado, ni siquiera he estado en el mismo metro cuadrado, en el mismo kilometro. Yo sé que estuvo en las noticias en el último tiempo por un tema con su esposa, y menos lo haría sabiendo que es una persona comprometida".

Thati Lira en su cuenta de Instagram.

"De verdad lo pasé malísimo cuando era novia de Mauricio. Después cuando terminamos, que salió en todas partes que habíamos terminado por una pelea porque yo soy loca, que es muy fácil poner a las mujeres a prueba, es muy fácil, se prende así y repercute, se esparce la noticia y se queda", arremetió.

Por último, tuvo palabras para su ex pareja: "Mauricio (Isla) disculpa por eso. Yo sé que soy soltera, tú también lo eres, somos libres totales, pero no lo haría, tú me conoces, tú sabes".