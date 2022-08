Thati Lira decidió contar su verdad sobre el final de su relación con Mauricio Isla

La bailarina brasileña utilizó sus redes sociales para lanzar una potente reflexión tras finalizar su vínculo amoroso con el jugador de la UC.

Thati Lira.

A medida que pasan las semanas siguen saliendo nuevos antecedentes que confirman el fin de la relación entre la bailarina brasileña, Thati Lira, y el jugador de la Universidad Católica, Mauricio Isla, algo que no tendría vuelta atrás. A pesar que ninguno de los dos ha confirmado la noticia, en sus cuentas personales de redes sociales ya no hay fotos juntos y solo se han mostrado enfocados en sus proyectos personales.

En esta oportunidad, la bailarina brasileña lanzó una potente reflexión al ser consultada por los constantes rumores sobre su vida privada: “Me duele lo que la gente que amo me hace. Lo que las personas que no conocen dicen por conveniencia (y con toda seguridad del mundo) a veces me incomoda, pero luego se me pasa”. “Dice más sobre ellas que sobre mí. Y solo puedo controlar lo que está en mí. En los otros, es imposible. Solo quiero estar en paz”, añadió.