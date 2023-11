Durante la jornada se viralizó en redes sociales un impactante video que muestra los minutos posteriores al ataque hacia un joven de 28 años que fue quemado vivo a las afueras de Santiago 1.



En el registro se ve la llegada de Bomberos al lugar y cómo el hombre desnudó sufre por el dolor de las quemaduras.

Cabe mencionar que el hombre falleció luego de ser trasladado a un centro asistencial. Su primo, quien venía saliendo de la cárcel relató que “yo venía saliendo de la cárcel y él estaba ahí encendido (...) Lo quise apagar tirándole bebida, pero nadie me ayudaba ” .



Rechazo por video a hombre quemado vivo



Por el momento la información que se maneja es que el hombre habría sido acusado de asesinato. Sin embargo, la macabra escena ocurrida a plena luz del día aún no ha sido aclarada.



Para ADN radio un testigo que se encontraba a las afueras del penal relató lo que pudo ver. “Él decía que no tenía nada que ver, que no sabía de qué hablaban y que él no había sido. Ahí le tiran la bencina con un bidón y le prenden fuego al vehículo. Los tipos arrancaron del lugar de la camioneta y uno se iba prendiendo. Se fue sacando la ropa de camino para allá”, dijo.



A pesar de lo fuerte del crimen, varias personas en el lugar decidieron grabar, por lo que en “X” se dejaron ver varias críticas hacía este video.



“Esto ya rebasó todos los límites. Jamás vimos algo así”, “Nos fuimos a la B”, “Oh, que terrible” y “No hay políticos, sálvese quien pueda no más”, fueron algunos de los comentarios.