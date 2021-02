Teresa Maronivic afirmó que Carabineros no asesinó a malabarista en Panguipulli

La candidata a la Convención Constituyente por el Partido Republicano por el Distrito 10, Teresa Marinovic generó una ola de críticas en redes sociales.

La filósofa no se guardó nada en Twitter y dejó en claro lo que piensa sobre la muerte del Malabarista en Panguipulli, quien perdió la vida en mano de Carabineros. Para ella, no fue un "asesinato".

Teniendo en cuenta lo anterior, la mencionada reconoció lo siguiente: "Solo mirando el vídeo del carabinero que dispara al malabarista, queda en evidencia que actuó en legítima defensa. Si ello no es efectivo, lo dirá la correspondiente investigación. Mientras tanto, no hay por donde hablar de “asesinato”".

Cabe destacar que hace algunas horas, Rocío Caviedes, hermana del malabarista muerto, dijo: "Que no se quede como un caso más y muera ahí porque somos noticia ahora y mañana será otra cosa". Esas fueron sus palabras entre lágrimas, recordando cómo era su hermano que a los 15 años comenzó con el malabarismo.

"Pancho era el más chico, desde que él decidió caminar me dijo ‘hermana no te preocupes que es la vida que yo elegí". sumó también a sus dichos. Asimismo, Vicente Martínez, sobrino de Francisco, resaltó: "lo peor de todo es que no es la primera vez", haciendo foco en lo sucedido con el menor que cayó al río Mapocho a comienzos de octubre.