La influencer y astrónoma Teresa Paneque se transformó en la primera chilena en adjudicarse tres de las becas de investigación de más alto prestigio en el campo de la astronomía. La joven de 26 años, quien es influencer y escritora de “El Universo según Carlota” se adjudicó las becas NASA Hubble Fellowship, la Jansky Fellowship y la 51 Pegasi b Fellowship, consideradas las becas postdoctorados más importantes en astronomía en Estados Unidos.

Paneque es egresada del magíster en ciencias mención astronomía de la Universidad de Chile y obtuvo dos becas simultáneas en Estados Unidos las cuales le permitirán convalidar los dos financiamientos. El segundo beneficio que ganó fue la beca interna de la Sociedad de Fellows de la Universidad de Michigan. Cabe mencionar que la joven inició su carrera hace 10 años en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile inspirada por su pasión por la física y curiosidad sobre el universo.

¿Qué declaró Paneque sobre su logro?

Recordemos que Paneque es además embajadora de UNICEF en Chile y que esta beca le servirá para seguir realizando su investigación sobre condiciones químicas en entornos de formación planetaria y espera en estos cinco años realizar análisis sistemáticos de sus hallazgos para proyectar avances en el entendimiento de los procesos que dan origen a los planetas.

“Tenemos muchas profesoras y mentoras de las cuales podemos aprender y en quienes nos podemos inspirar. La gatillante de mi ruta astronómica es la profesora Laura Pérez, haber podido trabajar con ella durante mi magíster en la Universidad de Chile, haber aprendido de ella no solo a nivel técnico y científico, sino que también de ella como persona y como mujer en la ciencia. Siento que he podido estar en lugares donde mis mentoras han confiado en mí y me han enseñado a sacar lo mejor de mis capacidades combinado con todo lo que ellas me han enseñado”, señaló para Universidad de Chile.

Por su parte Laura Pérez profesora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile señaló para el mencionado medio su alegría sobre la noticia. “Le ofrecieron las becas de postdoctorado más prestigiosas que existen en Astronomía. La competencia es brutal en la selección, con cientos de postulantes a nivel mundial. Esto demuestra que la ciencia que está haciendo Teresa es relevante y de excelencia a nivel mundial”.