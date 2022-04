Tere Marinovic protagonizó tensa discusión con Manuela Royo en la CC

“Sonreír más y envidiar menos es un arma de seducción infalible. Se lo dice alguien con experiencia”, le aconsejó la licenciada en filosofía a su par constituyente.

Un tenso y bullado momento protagonizó Tere Marinovic con su par Manuela Royo en el Pleno de la Convención Constitucional.

En la instancia, la abogada y vocera de Modatima argumentó que “la eliminación de los abogados integrantes es fundamental para garantizar la independencia de la Corte Suprema y terminar con el lobby político, lazos de amistad y favoritismo al interior de este organismo”.

Luego, procedió a ejemplificar con el esposo de Marinovic. “Enrique Alcalde Rodríguez, socio del Estudio Marinovic y Alcalde, actual abogado integrante...”, alcanzó a agregar, hasta que licenciada en filosofía pidió la palabra.

“Me siento interpelada. Soy contraria a lo de los abogados integrantes. Quiero precisar que mi marido litigó en caso Cascadas contra Julio Ponce Lerou (...) le quiero agradecer a la convencional que me dé la oportunidad de decir lo muy orgullosa que me siento de mi marido. Él ha sido profesor titular de la UC, ha escrito seis libros, en fin”, se defendió.

En su estilo, Marinovic remató: “Le deseo de todos modos que tenga usted la dicha de casarse y sentirse querida como un hombre como mi marido, pero para eso tiene que tratar de parecerse un poco más a mí, sonreír más y envidiar menos es un arma de seducción infalible. Se lo está diciendo alguien con experiencia”.

Posteriormente y a través de su cuenta de Twitter, la convencional Royo le respondió a Tere y le enrostró su CV.

“Tengo dos carreras, un Magíster y estoy terminando mi Doctorado. He publicado dos libros y artículos en derecho. También doy clases en la universidad. No necesito casarme para sentir algún tipo de realización personal en mi vida. Y créeme: no te envidio”, concluyó.