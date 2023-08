Tere Marinovic abandonó un programa en vivo tras ser increpada por Pepe Auth quien la trató de “extrema”.



La situación ocurrió en el programa IndultadosTV el cual se transmite por el canal VIVE! de VTR y es conducido por Bárba Rebolledo.



¿Qué le dijo Pepe Auth a Tere Marinovic?



En un momento del programa llamado “careo” la conductora del programa entrevistó a Johannes Kaiser, tras ese momento el exdiputado Auth pidió la palabra para arremeter en contra de Marinovic.



“Esta mujer se declaró molesta porque la tratamos de extrema (...)Y habla, descalifica, de una manera brutal... No sólo te pones en el extremo, te pones fuera del extremo y quieres que no te digamos extrema. ¡Eres extrema, eres extremista!”, señaló.



Frente a esto la política no se quedó callada y con cara de desagrado mencionó que no iba a tolerar esta situación.



“Bueno, yo me voy. Yo no tolero, y me parece que él está en todo su derecho de decir lo que le parezca... Está muy bien y yo soy muy respetuosa de la libertad de expresión”, mencionó.





Para luego continuar diciendo que “yo estoy en todo mi derecho de no tolerar que a mí se me ponga en una instancia de una persona que no respeta la democracia simplemente porque hablo de manera firme y apasionada, como lo hago”.





Los otros panelistas del programa intentaron apaciguar la situación y Auth tomó nuevamente la palabra. “Descalificas, descalificas, todo lo que dicen los otros es vacío y no sé qué…. la democracia no es la descalificación que tú haces Teresa…tienes que saber ponerte en el lugar de los demás y respetarlos”.





Finalmente Marinovic abandonó el estudio y Rebolledo mencionó “gracias Tere, este es un programa donde defendemos la libertad de expresión y por supuesto la libertad de irse”.