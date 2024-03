¡Tenso round! Gonzalo Winter tiene fuerte discusión con Juan Pablo Swett

Un fuerte intercambio de opiniones tuvo el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter con el economista Juan Pablo Swett. La discusión inició por unas declaraciones del parlamentario sobre el embajador israelí en Chile, Gil Artzyeli y su permanencia en Chile tras la invasión de Israel en Palestina que ya ha dejado más de 29.000 muertos y 7.000 desaparecidos según funcionarios palestinos.



En televisión Winter señaló que el embajador israelí “lo pide a gritos”. Lo que generó la indignación del economista que apuntó con todo en contra del legislador. “Diputado @gonzalowinter deje de actuar como un verdadero pendejo, madure por favor. A gran parte del país ya le cansó su estupidez. Estos son temas de Estado no de jardín infantil”, escribió en “X”.



¿Qué se dijeron Winter y Swett?



Este mensaje no pasó desapercibido y Winter no dudó en responder tajantemente. “Trata de “‘estúpido’ con mayúsculas y ‘pendejo’ a quien difiere de usted, para luego ponderar que el país debe tener capacidad de diálogo y grandes acuerdos (...) hablar a nombre del país. Lamentablemente de haber sido un aporte al debate público, se ha convertido en un mero agitador, incapaz de administrar su rabia con delirios de representación sin sustento”, lanzó.



Ante esto el economista declaró. “Decirle que no se comporte como un pendejo y pedirle que madure, creer que lo que dijo es una estupidez de niño chico, no es faltarle el respeto, es hacerle ver cómo lo vemos algunos ciudadanos con ciertas actitudes que tiene”, escribió el experto a quien no le parecieron las palabras del legislador.



El mensaje se llenó de comentarios por parte de diferentes personas en redes sociales. “Juan Pablo el que explica se complica y de verdad q mientras más hablas más la cagas”; “Asumir errores es de adultos, excusarse es mostrar más tus rasgos narcisistas dueño de la verdad”; “Ud señor Swett jamás ha sido serio, un operador político que es capaz de vender el alma por dinero. No hable de seriedad cuando le importa su bolsillo antes que ayudar a las personas de este país”, fueron algunas de las respuestas que recibió.