Durante la mañana, José Antonio Neme tuvo de invitado en el matinal “Mucho Gusto” a Rodolfo Carter, en la instancia el conductor se refirió en malos términos a los políticos y el alcalde de La Florida lo paró en seco.



La invitación de Carter al programa era para hablar sobre las consecuencias que dejó el sistema frontal en la zona centro-sur del país, al profundizar en el tema el conductor alzó la voz indignado y el alcalde le pidió que no lo gritara.



Neme a Carter: “sea menos egocéntrico”

“El mundo político se ha enfrascado en una suerte de gallito sobre el relato del 73, mientras la mitad del sur está como Atlántida, entonces yo me pregunto: ¿en qué planeta viven ustedes los políticos? ¿En Melmac? ¿Con Alf?”, partió diciendo Neme sobre el tema mencionado.



Frente a esta acotación, Carter se sintió pasado a llevar y le respondió “¿a quién te refieres?”. A lo que Neme dijo “a los políticos en general”.



Para luego continuar diciendo que “yo no estoy hablando de usted en particular. No todo se trata de usted, señor Carter. Estoy hablando de los políticos, nadie lo está apuntando a usted directamente, sea menos egocéntrico porque no lo estoy apuntando a usted. Esto no se trata de usted, se trata de la opinión pública”.

“José, no me invites a tu programa para agredirme de esta forma gratuita”, respondió la autoridad, a lo que Neme le indicó: “No lo estoy agrediendo, estoy hablando con franqueza”.

“No grites, José Antonio. Si tú me invitas a un programa, y yo comparto tu juicio, no tienes para qué alterarte ni gritarme a mí ni a nadie”, indicó Carter.

Tras esto, la conversación se fue calmando y pudieron seguir hablando sobre el tema, sin embargo más adelante Neme agregó “si a usted no le queda el abrigo, no se lo ponga”.