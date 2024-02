En redes sociales se volvió viral el momento en que una venezolana llamada Yusemi Maldonado se indignó en televisión y criticó el Gobierno del presidente Gabriel Boric. La mujer llamada Yusemi Maldonado, fue entrevistada por el matinal Contigo en la Mañana luego de fuera sorprendida manejando sin sus documentos ni licencia de conducir, incluso en medio del despacho vivió un tenso momento con la periodista Monserrat Álvarez.



Cabe mencionar que la mujer venezolana radicada en Chile desde hace cinco años, señaló que los gratamites para sacar documentos eran particularmente más complicados para las personas provenientes de ese país. "El país tiene que ser más flexible para que nosotros pongamos nuestra documentación a derecho. No es que yo no quiera, sino que me piden demasiados documentos”, expresó.



¿Cuáles eran los antecedentes del vehículo de la venezolana?



Recordemos que en el despacho para el programa, Yusemi aseguró que no andaba con sus documentos por temor a que se los robaran, pero que tenía todo en orden. Sin embargo, Carabineros le dio el tiempo para que algún amigo le llevara sus papeles y eso nunca ocurrió, por lo que los uniformados procedieron a quitarle el auto.



Además diferentes compatriotas de la mujer criticaron sus palabras y aseguraron que conseguir el certificado de educación desde venezuela no era tan complejo. Ese fue el caso del influencer @elpeluo quien le pidió a su compatriota dejar de dar vergüenza. “Tú tienes que hacer la fila igual que todos, presentar exámenes igual que todos, como lo hemos hecho muchos, así que deja de darnos vergüenza o, en el mejor de los casos, vete pal coño, marica”, mencionó.



Por otro lado, algunos más meticulosos expusieron en “X” el certificado de antecedentes del vehículo de la mujer que terminó la entrevista llorando. En el papel compartido en internet se da cuenta que el vehículo de Yusemi contaba con 17 multas. “La refugiada además maneja como el hoyo”; “Ahora 18... suma una multa por insoportable”; “Con 17 multas claramente no tiene los papeles del auto, ni revisión técnica al día ni menos permiso de circulación. No quiere pagar arriendo y va a pagar multas” fueron algunos de los comentarios que generó el certificado.