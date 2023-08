Darío Osorio emprendió rumbo a Dinamarca para realizarse los exámenes médicos y ser nuevo futbolista del Midtjylland a cambio de $US5.200.000 para la Universidad de Chile, quienes conservarán el 15% de la carta del futbolista oriundo de Hijuelas.

Así el "11" azul no estará presente en el próximo Superclásico de este sábado en el Estadio Santa Laura y se convertirá en el tercer traspaso más caro en la historia del cuadro laico después de Eduardo Vargas (Napoli) y Rodrigo Tello (Sporting de Lisboa).

¿Mauricio Pellegrino tenía información privilegiada?

Con el mercado de pases abierto en Chile, los azules no podían fichar por no tener presupuesto y en la directiva esperaban por la venta de Darío Osorio para poder hacer caja y desembolsar por los pedidos de Mauricio Pellegrino, quien así vaticinó el día en que partiría la "joya" del CDA.

“La venta de un jugador no es algo que se pueda planificar. No sabes, porque no depende de vos. En la mayoría de los casos si pagan lo que el club quiere se va a ir, por más que no esté planificado. Entonces no es algo que dependa de nosotros”, dijo en ese entonces Mauricio Pellegrino.

El estratega de los universitarios agregó que “en lo que sí me ocupo es decirle al club, hasta el 31 de agosto terminan los mercados en Europa, entonces jugadores como Darío (Osorio) se podrían ir el día 28 (ayer) ó 29 (hoy) y si uno tiene que esperar hasta esa fecha no dan los plazos para poder traer”.

La emotiva despedida por redes sociales de la mamá de Darío Osorio

“Porque siempre serás nuestro futbolista preferido… como tu madre y tu familia nunca dejaremos de apoyarte y desearte siempre lo mejor hijo, porque nos sentimos felices por ti y la gente que siempre te ha apoyado. Éxito en todo, te amamos mi niño”, escribió la mamá del nuevo futbolista chileno que competirá en Europa.