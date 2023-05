“¡Tengo licencia venezolana y me la meto por el cu...!”: el furioso descargo de chofer fiscalizado por Carabineros

Una ola de reacciones generó el video protagonizado por un ciudadano venezolano que fue fiscalizado por personal de Carabineros mientras conducía por las calles de Santiago.

En el registro, que ya se hizo viral, se ve al sujeto cuando desciende de un vehículo e ingresa a un local. Fue en este contexto que explicó el motivo de su evidente molestia.

“Increíble, me quitaron el carro, estando todo al día y teniendo una persona al lado con licencia”, disparó frente a la cámara.

Luego, el joven alegó que “fui al juzgado, llevan siete días, y voy a la comisaría y pregunto si ya mandaron la boleta, me dicen que sí, voy al juzgado y me dicen que no ha llegado, que vaya a la comisaría y me tienen de aquí para allá, de allá para acá, para que pasen los días y suba y salga más el cobro de los malditos corrales”.

Finalmente, reconoció “me quitaron el carro y tenía todo legal, todo por no tener licencia”.

“Tengo la licencia venezolana y me la meto por el culo porque no me sirve aquí, increíble”, concluyó.

Como era de esperar, el registro dio paso a todo tipo de comentarios en redes sociales. En su gran mayoría, critican al protagonista.